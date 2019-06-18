نجمة صراع العروش تخرج عن صمتها وتعلق على النهاية المثيرة للجدل للمسلسل

بعد أكثر من شهر على نهاية الملحمة قررت النجمة البريطانية لينا هيدي الحديث للمرة الأولى على النهاية المثيرة للجدل للموسم الثامن والأخير لمسلسل صراع العروش.

وعرفت لينا بتجسيدها لشخصية سيرسي لاينستر، التي تعتبر واحدة من ابرز الشخصيات، إن لم تكن أبرزها بالمسلسل، حتى شهدت الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن نهايتها.

وقالت لينا، أنها شعرت بالصدمة من النهاية التي شهدتها شخصيتها بالمسلسل، وكانت تتمنى أن تتغير طريقة وفاة شخصية سيرسي، غير أن رؤية كتاب المسلسل كان لابد أن تحترم.



