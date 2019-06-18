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تأجيل دعوى زيادة نفقة توأم زينة لجلسة 18 أغسطس

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:49 م
تأجيل دعوى زيادة نفقة توأم زينة لجلسة 18 أغسطس
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس دعوى مقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز.. لجلسة 18 أغسطس المقبل لتقديم أصل الصحيفة المقدمة من محامى الفنانة زينة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عيد وعضوية المستشارين أسامة العطار وأحمد حلمي وأمانة سر أيمن حمودة.


وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها، حيث أنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية بالإضافه الى أملاكه المتعددة، والتي تدر عليه أكثر من 3 مليون جنيه شهريا.

وحكمت محكمة أول درجة بجلسة 30 مارس الماضي، بإلزام المدعي عليه،  بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأميها.

قدمت بعدها المدعية طعن بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لايتناسب مع يسار مطلقها، وقدم  المدعي عليه استئناف على الحكم،  وطالب بتخفيض مبلغ النفقة،  وحددت المحكمة جلسة 18 من يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.

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