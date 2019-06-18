ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

160 قتيلًا جراء العنف الطائفي في الكونغو

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:55 م
160 قتيلًا جراء العنف الطائفي في الكونغو
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
أعلن حاكم اقليم إيتوري شمال شرق الكونغو، جان بامانيسا، ان اسبوعين من العنف الطائفي أودوا بحياة أكثر من 160 شخصًا في عدة قرى بينما فر كثيرون آخرون، قائلا لوكالة أسوشيتيد برس انه تم العثور على 161 جثة وما زالت السلطات تحاول تحديد مدى العنف.

وتعتقد السلطات ان الجناة كانوا من مقاتلي الميليشيات من مجتمع الليندو، بينما يري جيش الكونغو انهم علي صلة بماثيو نجودولو، الذي تمت تبرئته من جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2012. وقد قتل عدد لا يحصى في النزاعات بين مجتمعي الليندو والهيما بين عامي 1999 و2004. وتم ارسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الى الكونغو لمحاولة الحفاظ على النظام والبقاء في المنطقة التي تقاتل مختلف جماعات المتمردين.
Advertisements
المزيد عن: الميلشيات الكونغو العنف الطائفي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو