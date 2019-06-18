بوتين: إرسال الأسلحة الأمريكية للشرق الأوسط قد يؤدى لحرب مع إيران

طلبت روسيا من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء بالتخلي عن ما وصفته بالخطط الاستفزازية لنشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط ووقف الأعمال التي تبدو وكأنها محاولة واعية لإثارة الحرب مع إيران.





وجائت التعليقات من نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف إلى وكالات الأنباء الروسية بعد يوم واحد من إعلان واشنطن عزمها إرسال حوالي 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لأغراض دفاعية.





وقال الرئيس الإيرانى حسن روحاني يوم الثلاثاء، إن إيران لن تشن حربًا على أي دولة، بينما دعا الكرملين إلى ضبط النفس من جميع الأطراف.





وقال ريابكوف للصحفيين، إن موسكو حذرت واشنطن مرارًا وحلفاءها الإقليميين مما أسماه "تصاعد التوتر والتهور في منطقة متفجرة".





وقال "الآن ما نراه أمر لا ينتهي ومستمر في الولايات المتحدة محاولات لتحفيز الضغط السياسي والنفسي والاقتصادي ونعم على إيران بطريقة استفزازية.. لا يمكن تقييمهم (هذه الأعمال) على أنها أي شيء سوى مسار واع لإثارة الحرب ".





وأضاف ريابكوف أنه إذا لم ترغب واشنطن في الحرب فعليها أن تظهر ذلك.



