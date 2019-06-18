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استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل عامل علي يد زوجته بالظاهر

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:48 م
استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل عامل علي يد زوجته بالظاهر
محكمة
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داليا عادل
 
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استعجلت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعى الخاص بواقعة مقتل شخص على يد
زوجته بالظاهر؛ لارفاقه بأورق التحقيقات تمهيدا لإحالتها للمحاكمة.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس ربة منزل واخر بتهمة قتل زوج الاولى عن طريق وضع اقراص منشطه له بالطعام لعلاقتها بشخص آخر،اربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا من أسرة عامل بوفاته داخل أحد المستشفيات الحكومية.

وانتقلت قوات الأمن وتبين وفاته جراء وضع منشطات داخل طعام وعصير كان يتناول المجنى عليه.
وبإجراء التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بسبب وجود علاقة مع آخر، واتفقا على التخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، وتم ضبطهم وتحرر المحضر اللازم.
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