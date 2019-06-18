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المدارس المصرية اليابانية تبدأ المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:46 م
المدارس المصرية اليابانية تبدأ المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين
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ريم محمود
 
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بدأت المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية للطلبة المقبولين مبدئياً بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة. 

وأجريت المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال "KG1، وKG2" أمس الاثنين وتستكمل اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، ومن المقرر أن يتم إجراء المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للصف الأول والثاني الابتدائي يومي الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019 والخميس الموافق 20 يونيو 2019. 

وأكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019، لإجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين تخلفوا في الحضور في المواعيد المقررة لهم. 

وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أرسلت بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس وفقا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة. 

وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار. 

وكان قد تم غلق باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019.
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