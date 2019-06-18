حمام السباحة بنادي بني سويف يعلن عن وظائف خالية
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:45 م
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن نادي بني سويف الرياضي، برئاسة المحاسب علي محمد سليم، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم لعدد من فرص العمل متوفرة بالنادي، تزامنًا مع بدء تشغيل حمام السباحة، بعد الانتهاء من تطويره.
وأكد نادي بني سويف، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الوظائف المطلوبة هي: "معلم سباحة، مشرف فترة، مسجل فترة، منقذ سباحة "رجال وسيدات"، عمال نظافة" على أن يتم تسليم طلبات التقدم والأوراق بمقر النادي، مكتب النشاط الرياضي، أسفل حمام السباحة، من الساعة 6 م إلى 11م، حتى 21 يونيو الجاري.
وأشار البيان، إلى أن الأوراق والمستندات المطلوبة، هي: شهادة التخرج وصورة البطاقة وكارنيه نقابة المهن الرياضية "أن وجد" وشهادة الإنقاذ وإعداد معلم السباحة.
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