البريد المصري يشارك في اعمال الدورة الـ٣٨ لمجلس إدارة إتحاد الافريقي الشامل ببوركينا فاسو





يشارك البريد المصري في اعمال الدورة الـــــ ٣٨ لمجلس ادارة اتحاد البريد الافريقي الشامل بالعاصمة البوركينية واجادوجو بوفد رفيع المستوي برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من ١٧ الي ١٩ يونيو ٢٠١٩.





قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري والنائب الاول لرئيس مجلس ادارة اتحاد البريد الافريقي ان هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبري حيث أنها ستتناول العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا مثل وضع خطط تهدف الي الارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي بالإدارات البريدية الافريقية وكيفية نقل التجربة المصرية الرائدة لكافة البلدان الافريقية واستعراض البرامج التدريبية التي قدمها البريد المصري للدول الافريقية خلال الفترة الماضية بالإضافة الي تفعيل القرارات التي اتخذتها الدورة الاستثنائية لمؤتمر المفوضين للاتحاد في يوليو 2018 واعتماد ميزانية العام المالي المنتهى والاتفاق على ميزانية الاتحاد للعام القادم واستعراض نظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد وتفعيل الهيكل الجديد لأمانة الاتحاد كما انه سيتم مناقشة الاستعداد للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي للأجور يومي 24 و25 سبتمبر 2019 بجنيف بالإضافة الى مناقشة شروط الترشح لمنصب الامين العام ومساعد الامين العام خلال مؤتمر المفوضين العام القادم في زيمبابوي.





واوضح عصام الصغير ان هذا الاجتماع يتمتع بأهمية خاصة حيث انه يسبق المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر عقده في سبتمبر ٢٠١٩ وجاء عقب المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي لقارة افريقيا والذي عُقد على مدار يومين بالعاصمة واجادوجو وناقش نتائج تنفيذ استراتيجية "٢٠١٦-٢٠٢٠" كما تم الاتفاق خلاله على ملامح الاستراتيجية البريدية العالمية أبيدجان ٢٠٢٠-٢٠٢٤.





واضاف عصام الصغير أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى استعادة دورنا الريادي بأفريقيا ونقل خبراتنا في مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية وتطبيق الشمول المالي إلى مختلف البلدان الشقيقة.





وجدير بالذكر ان مصر ستستضيف اعمال المؤتمر الاستراتيجي البريدي للمنطقة العربية الذي ينظمه البريد المصري الي جانب أعمال اللجنة العربية الدائمة للبريد وذلك خلال الفترة من ٢١ إلى٢٥ يوليو القادم.



