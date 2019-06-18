أمير الكويت يزور العراق

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سيزور العراق، الأربعاء، حيث يبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وتعد الزيارة التي يقوم بها أمير البلاد إلى العاصمة العراقية هي الثانية خلال توليه مقاليد الحكم، إذ ترأس في 29 مارس 2012 وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

وأشارت وكالة أنباء الكويت أن "هذه الزيارة تأتي في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، ولاسيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية، عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وخليج عمان".