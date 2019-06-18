مزايا قادمة بنظام iOS 13 ينتظرها المستخدمين.. تعرف عليها

ينتظر جميع المستخدمين المزايا القادمة بنظام آيفون iOS 13، وفقا لما أكده موقع "بيزنس انسايدر"، وستكون هذه المزايا مفيدة لكل مستخدم لهواتف أبل، وسيحتاج إليها المستخدمون بكل تأكيد.

- Face ID سيكون أسرع بنسبة 30٪ ، وستكون عملية تنزيل التطبيقات أسهل بنسبة 50٪ ، وستكون تحديثات التطبيق أصغر بنسبة 60٪ فى نظام التشغيل iOS 13، كما سيتم تشغيل التطبيقات أسرع مرتين من قبل، بفضل الرسوم المتحركة المحسنة.





- إضافة Apple لنظام الوضع المظلم Dark Mode ووضعه في أي تطبيق على الهاتف سيكون أمر مريح للعيون ومثالى للقراءة في الظلام.

- سيتيح لك تطبيق Mail تغيير نمط الخط وحجمه ولونه ومحاذاة النص الخاص بك، مع القدرة على وضع مسافة وإضافة قوائم ذات تعداد، وهو ما سيكون أمرا بالغ الأهمية لأي شخص يعتمد على تطبيق أبل لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.





- تحاول أبل جعل تطبيق Reminders أسهل في الاستخدام وأكثر قوة فى نظام التشغيل iOS 13 ، إذ سيكون المستخدمين قادرين على تدوين الملاحظات بشكل أسهل، مع القدرة على إضافة التواريخ والأوقات والمواقع والصور وقوائم التحقق للحصول على معلومات محددة.