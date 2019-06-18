وكيل وزارة الكهرباء تفتتح ورشة تدريبية لمشروعات الطاقة المتجددة بالدول الأفريقية





افتتحت، صباح اليوم، المهندسة مها مصطفي أحمد وكيل وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي وممثلاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور مسعد المسيري مسئول الطاقة بوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية (النيباد)، ورشة العمل التدريبية والتى يستضيفها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حول تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الصغيرة ومتناهية الصغر بالدول الأفريقية الأشد احتياجاً للكهرباء وذلك خلال الفترة من 18-20 يونيو 2019 بالقاهرة.





وأوضحت المهندسة مها فى تصريحات لها، أنه يشارك فى ورشة العمل حوالي 30 مشارك من 21 دولة أفريقية ، وممثلين من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة إلي ممثلي مركز التميز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE وممثلي بعض شركات القطاع الخاص المصري المنفذين في مشروع بنبان.





وأضافت أنه سيتم خلال الورشة إستعراض تجربة مصر في تنفيذ محطة بنبان الشمسية كأحد أكبر المحطات الشمسية في العالم وكيفية دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبري والآليات المتبعة لجذب الاسثمارات





هذا وسيتم أيضاً إستعراض الخدمات التي يقدمها كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز التميز الاقليمي لتعزيز الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى موقف الطاقة بالدول الافريقية المشاركة في الورشة وتجارب تلك الدول في مشروعات الطاقة المتجددة.





وتأتي هذه الورشة تأكيداً على رغبة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى نشر التجربة المصرية التى قام بتنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية لمواجهة التحديات التي واجهته والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 ، والتي أسفرت إضافة حوالي 25,5 الف ميجاوات بإحتياطى يصل نسبته إلى 25% وهذا يعتبر انجاز غير مسبوق تم تنفيذه في مدة قياسية عالمياً.





والجدير بالذكر أنه تم الاعداد للورشة أثناء لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالسيد إبراهيم مياكى- الرئيس التنفيذى

لوكالة الإتحاد الأفريقى للتنمية (النيباد) وذلك علي هامش المقابلة التى تمت مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8/5/2019. ​











