أصولها مصرية.. لماذا يحتفل جوجل باليوم العالمي للطعمية؟

تعتبر الطعمية- التي تتعدد وتختلف أسمائها من دولة لأخرى- أحد الأكلات الشعبية الشهيرة في مصر، لذا جاءت فكرة الاحتفال باليوم العالمي للطعمية، في مسابقة البطولة العالمية للفلافل حيث تم إثبات أن أصولها يعود إلى المصريين.





أصول الطعمية

يعد أصل كلمة طعمية، قبطي، وهي آتية من كلمة "فا لا فل"، وبذلك يعتبر الأقباط المصريين هم أول من عرفوا الطعمية، من خلال استخدامهم لها بدلًا من اللحوم في الصيام، وانتقلت من الإسكندرية إلى بلاد الشام.





وتعود كلمة فلافل إلى اللهجة المصرية، وسرعان ما تم عولمتها وانتشارها إلى العديد من اللغات الأخرى، كما أنه في اللغة الإنجليزية، تم توثيقها لأول مرة في عام 1941، قبل أن تنتشر الكلمة وتصبح مستخدمة في لغات أخرى مثل الفارسية، وغيرها.





احتفال جوجل

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للطعمية، حيث وضع جوجل صورته الرئيسية على موقعه "ساندويتش" طعمية.





اليوم العالمي للطعمية

وجاء الاحتفال باليوم العالمي للطعمية، حينما حاولت إسرائيل سرقة أصول أكلة الطعمية، لكن في مسابقة البطولة العالمية للفلافل تم إثبات أن أصول الفلافل يعود إلى المصريين، ومكوناتها الأساسية عبارة عن فول مدشوش وبصل وثوم وبهارات وسمسم للتزيين ويتم قليها في الزيت.





أسماؤها

تتعدد أسماء الطعمية في بعض الدول، حيث يطلق عليها اسم الطعمية في مصر، بينما تشتهر بالفلافل في الإسكندرية، والباجية في اليمن، تسمى الفلافل في اليمن باسم الباجية، وتسمى بالفلافل في سوريا وبلاد الشام، وكذلك لبنان.







