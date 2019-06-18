جامعة حلوان تنظم المعسكر الطلابي لكلية الخدمة الاجتماعية

Advertisements

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تحت رعاية ماجد نجم رئيس الجامعة، المعسكر الطلابي لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية للعام الجامعى 20192018.



وأكد نجم على حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وإقامة مثل هذه المعسكرات لاكتشاف وتنمية المواهب في كافة الأنشطة الطلابية، وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية ومهارات العمل الجماعي وخدمة الوطن وزيادة خبراتهم وإمكاناتهم العملية من خلال اكسابهم المهارات الاجتماعية.



واشاد يسرى شعبان عميد الكلية بالطلاب وتميزهم في المشاركة بالأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن المعسكر يتضمن ورش عمل بالإضافة إلى مجموعة من الانشطة المختلفة.

وجدير بالذكر ان فعاليات المعسكر الطلابي تستمر حتى الخميس المقبل بمقر كلية الخدمة الاجتماعية بالحرم الجامعى في عين حلوان.

