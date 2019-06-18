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أحمد صلاح حسني يشيد بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:18 م
أحمد صلاح حسني يشيد بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية
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سعد نبيل
 
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أشاد الفنان أحمد صلاح حسني، بمجهودات القائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال حسني عبر تغريدة على موقع "تويتر" "ما تحققه مصر من استعدادات وتجهيزات لكاس الامم منذ الموافقه علي استقبال البطوله امر يجعلنا نشعر بالاطمئنان علي ما هو قادم".

يذكر أن آخر أعمال أحمد صلاح حسني هو مسلسل "حكايتي"، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته الفنانة ياسمين صبرى وأحمد حاتم وأحمد بدير.
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