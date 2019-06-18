مصرع مواطن مجهول الهوية بجوار مجلس مدينة قليوب

Advertisements

لفظ مواطن مجهول الهوية أنفاسه الأخيرة بجوار شباك خدمة المواطنين التابع لمجلس مدينة قليوب، حيث كان يرقد لعدم وجود مأوى أو مسكن له بقليوب وتم نقله الجثمان إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم.



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس مدينة قليوب.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقله إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ الإجراءات وتبين من التحريات أنه كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس المدينة منذ عدة أيام ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة كشف ملابسات والواقعة.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

