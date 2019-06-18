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جامعة عين شمس تستعد لطرح خطط استغلال 163 فدانا بالعبور أمام المستثمرين

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:20 م
جامعة عين شمس تستعد لطرح خطط استغلال 163 فدانا بالعبور أمام المستثمرين
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أية حمروشي
 
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عقد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، لمناقشة وطرح خطط الاستغلال الاستثماري لأراضي الجامعة بالعبور، وذلك فى ضوء بحث سبل الاستغلال الأمثل للمنطقة الاستثمارية بأرض الجامعة بالعبور.

وذكرت جامعة عين شمس في بيان لها، اليوم، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمنطقة وعرض تعديلات للمخطط ليصبح أكثر جاذبًا للمستثمرين من القطاع الخاص.

من جهته، أشار سمير عثمان، أمين عام الجامعة، وعضو مجلس إدارة المنطقة الإستثمارية، إلى أن مساحة أرض الجامعة بالعبور تبلغ 163 فدانًا مقسمة لأربع مناطق، تضم المنطقة الأولى الجانب الإدارى الذى يشمل جميع الإدارات المركزية.

وأضاف عثمان، أن المنطقة الثانية تضم الكليات وهى الحاسبات والمعلومات وتم الإنتهاء من إنشاءها وكلية التجارة والتى تم طرحها بنظام الـtriple B، بالإضافة إلى كلية الحقوق بجانب المنطقة الرياضية ومنطقة الأنشطة الطلابية وكذلك منطقة مراكز الأبحاث والاستشارات والمخصصة لخدمة المنطقة المحيطة.

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