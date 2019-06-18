الصين تعلق وارداتها من أحد الشركات الكندية
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:19 م
ترجمة منار طارق
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تقول وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن البلاد ستوقف الاستيراد من شركة لحم خنزير كندي بعد أن تم الكشف عن مشاكل في سلامة الأغذية.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا يوم الثلاثاء أن سلطات الجمارك في مدينة نانجينغ بشرق الصين عثرت على آثار للراكتوبامين، وهو مادة مضافة للأعلاف محظورة في العديد من البلدان، في منتجات لحم الخنزير من شركة فريجو رويال.
وأضافت شينخوا، أن الصين ستعلق الواردات من فريجو رويال، وستتوقف أيضا عن قبول الشهادات الصحية الصادرة عن المسؤول البيطري بالشركة.
وأضافت شينخوا، أن الصين ستعلق الواردات من فريجو رويال، وستتوقف أيضا عن قبول الشهادات الصحية الصادرة عن المسؤول البيطري بالشركة.
في الأشهر الأخيرة، علقت الصين تصاريح شركتين كنديتين أخريين، وأوقفت جميع عمليات الشراء الجديدة لبذور الكانولا الكندية.
وأثارت هذه التحركات تكهنات بأن بكين تنتقم بعد أن اعتقلت كندا مسؤول تنفيذي صيني بناءً على طلب من الولايات المتحدة، المتورطة في نزاع تجاري مع الصين.
وأثارت هذه التحركات تكهنات بأن بكين تنتقم بعد أن اعتقلت كندا مسؤول تنفيذي صيني بناءً على طلب من الولايات المتحدة، المتورطة في نزاع تجاري مع الصين.
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