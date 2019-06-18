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رئيس جامعة عين شمس: لدينا 1400 طالب يتحدثون ويدرسون الصينية

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:18 م
رئيس جامعة عين شمس: لدينا 1400 طالب يتحدثون ويدرسون الصينية
جامعة عين شمس
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أية حمروشي
 
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قال عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة حريصة على التعاون مع الجانب الصيني في العديد من المجالات، خاصة في ظل وجود أقدم أقسام اللغة الصينية بكلية الألسن بالجامعة.

وأضاف "عزت"، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر الدراسات الصينية الإفريقية، أن جامعة عين شمس بها أكثر من 1400 طالب يتحدثون ويدرسون الصينية بطلاقة فضلًا عن اتجاه الجامعة مؤخرًا لتدريس اللغة الصينية المتخصصة في أكثر من مجال مثل المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية الأمر الذي أهلها بقوة لاحتضان أول مركز لدراسات وأبحاث طريق الحرير في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد أن استضافة الجامعة للدورة الثانية للمنتدى ليست بالأمر الغريب خاصة في ظل اختيار الجامعة نائبة لرئاسة اتحاد الدراسات الصينية الإفريقية العام الماضي وكذلك رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام.
وأعرب عن أمله في أن ينجح المؤتمر في الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق والقياس تحقق المنشود منها.
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