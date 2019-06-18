"تحسبا لأي أعمال شغب".. "استنفار أمني" بقاعة محاكمة المعزول و23 آخرين بـ"التخابر"

شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، حالة من الاستنفار الأمني قبل بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء اسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.





وتواجد عدد كبير من الضباط وأفراد الأمن وانتشروا داخل قاعة المحكمة تحسبا لحدوث أي نوع من أنواع الشغب خلال نظر القضية من قبل الأهالي أو المتهمين علي خلفية وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي بالأمس.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.





وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.





وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.





حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.



