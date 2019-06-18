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تداول 297 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:16 م
تداول 297 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
ميناء سفاجا - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، (21) سفينة وتم تداول (297) شاحنة بضائع و(193) سيارة حيث شملت حركة الواردات(147) شاحنة و(168) سيارة فيما شملت حركة الصادرات(150) شاحنة بضائع و(25) سيارة.

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين أمانة والنوى اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى القاهرة، الحرية 1، الحرية 2، Valeria، وغادرت أربع سفن وهي أمانة، النوي إكسبريس، وادي العرب، Moseldijk.

كما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين سينا وأيلة وغادرت السفينة سينا.

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