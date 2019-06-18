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وفد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:12 ص
وفد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي
رمضان صبحي
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علي نبوي
 
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يطير خلال الساعات القليلة المقبلة مسئول من النادي الأهلي إلى إنجلترا من أجل التفاوض مع نادي هيدير سفيلد تاون الإنجليزي للتعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم آخر.

 

 

ويسعى الوفد الأهلاوي لإتمام صفقة رمضان صبحي في ظل رغبة الجهاز الفني بتواجد اللاعب في الموسم الجديد، بجانب رغبة اللاعب في البقاء بالأهلي.

 

 

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قد أكد في تصريحات صحفية أن النادي يتفاوض مع هيدير سفيلد لضم رمضان صبحي بصفة نهائية لكن المقابل المادي الذي يطلبه النادي الإنجليزي كبير للغاية.

 

 

وعاد رمضان صبحي للأهلي يناير الماضي على سبيل الإعارة حيث تنتهي إعارته بشكل رسمي بنهاية الشهر الجاري.

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