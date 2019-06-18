نسمة محجوب تحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا الخميس المقبل

تحيي الفنانة نسمة محجوب، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل، على المسرح المكشوف بالأوبرا.



وتقدم نسمة محجوب، خلال الحفل، مجموعة من أعمالها الخاصة من بينها: "حب أخوات"، "قلبي"، و "هتقولى إيه"، إلى جانب باقة مختارة من مؤلفات الموسيقى العربية وعدد من الأعمال الغربية الشهيرة.



جدير بالذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء في العاشرة من عمرها ثم التحقت بالتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو.