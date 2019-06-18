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الشرط الأخير من المقاولون العرب لبيع طاهر محمد طاهر للأهلي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:03 ص
الشرط الأخير من المقاولون العرب لبيع طاهر محمد طاهر للأهلي
طاهر محمد طاهر
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الفجر الرياضي
 
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عرض نادي الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه لشراء طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ويتمسك المقاولون العرب بالحصول على 35 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر في الميركاتو الصيفي خاصة أنه أحد اللاعبين المميزين في الفريق.

 

ورفض مجلس المقاولون العرب فكرة الاستعجال في بيع طاهر محمد طاهر لأنه بمرور الوقت سيشتد الصراع على ضمه ويرتفع سعره.

 

 

 

 

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