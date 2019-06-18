الشرط الأخير من المقاولون العرب لبيع طاهر محمد طاهر للأهلي
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:03 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
عرض نادي الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه لشراء طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويتمسك المقاولون العرب بالحصول على 35
مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر في الميركاتو الصيفي خاصة أنه أحد اللاعبين
المميزين في الفريق.
ورفض مجلس المقاولون العرب فكرة الاستعجال في بيع طاهر محمد طاهر
لأنه بمرور الوقت سيشتد الصراع على ضمه ويرتفع سعره.
Advertisements
المزيد عن: طاهر محمد طاهر صفقات الاهلي الاهلي اخبار الاهلي
- ليفربول يحول حلم محمد صلاح إلى كابوس
- المقاولون يلاحق نجم بني سويف
- الأهلي يعرض 15 مليون ولاعبين لضم نجم المقاولون
- عاجل.. خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم
- جروس يؤجل عودة محمود علاء
- صانع ألعاب الزمالك في طريقه للرحيل مجانا
- بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي والزمالك ويقترب من حسم صفقة سوبر
- نجم الأهلي يدرس الرحيل للهروب من جحيم "لاسارتي"
- الأهلي يقترب من "خليفة" محمد صلاح ببركة الـ25 مليون
- الزمالك يطلب سعرا خرافيا في كهربا