ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المبعوث النووي الكوري الجنوبي يتوجه إلى الولايات المتحدة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:06 ص
المبعوث النووي الكوري الجنوبي يتوجه إلى الولايات المتحدة
رئيس كوريا الجنوبية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

توجه كبير مبعوثى كوريا الجنوبية النوويين لى دو-هون صباح اليوم الثلاثاء، 2019 إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكى ستيفن بيجون، الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية.

 

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن لى قوله للصحفيين قبيل مغادرته سول إنه يعتقد بأن أشكالا مختلفة من الاتصالات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجرى حاليا، مضيفا " أستطيع القول إننا نسير فى الاتجاه نحو إحياء زخم الحوار بين واشنطن وبيونج يانج".

 

وأكد الحاجة إلى استئناف المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن أكثر من أى وقت مضى لنزع السلاح النووى لكوريا الشمالية، وقال "سنبذل أقصى جهد لنا لاستئناف المحادثات من خلال حشد كل الجهود الدبلوماسية الممكنة".

 

وأوضح أن الرئيس الصينى شى جين بينج من المتوقع أن يزور كوريا الشمالية فى الأسبوع الجارى، فضلا عن زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية في أواخر يونيو الجارى، مشددا على أن شهر يونيو سيصبح شهرا مهما للغاية للدبلوماسية.

 

ومن المقرر أن يلتقى لى مع بيجون يوم غد الأربعاء، فى واشنطن حيث تأتى الزيارة وسط آمال متزايدة في استئناف محادثات نزع السلاح النووى بين واشنطن وبيونج يانج.

Advertisements
المزيد عن: الولايات المتحدة المبعوث النووى الكوري الجنوبي الرئيس الكورى الجنوبى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو