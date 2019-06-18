بلاغ ضد "بلال فضل" لاستضافته أزهريا مفصولا سب الخلفاء الراشدين

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 3674 لسنة 2019 عرائض محام عام، اتهم فيه الكاتب بلال فضل وعزمي بشارة مالك قناة العربي الإخوانية والممولة من المخابرات القطرية وأحمد صبحي منصور المدرس المفصول من جامعة الأزهر بإزدراء الدين الإسلامي.





ونص محمود في بلاغه، أن المتهم الأول بلال فضل المذيع بقناة العربي الإخوانية والتي تبث من لندن والممولة من المخابرات القطرية والمملوكة لعزمي بشارة المتهم الثالث، استضاف خلال برنامجه عصير الكتب المتهم الثانى أحمد صبحي منصور المدرس المفصول من جامعة الأزهر لإنكاره السنة النبوية جملة وتفصيلا وانضمامه لجماعة سلفية متطرفة ، وخلال البرنامج تهجم المدرس المفصول على الخلفاء الراشدين ووصفهم بالجواسيس وأنهم جهاز مخابرات تابع لقريش، وهو ما يمثل جريمة ازدراء للدين الإسلامي وخروج عن الملة الإسلامية لانكاره ما ورد فى بعض آيات القرأن الكريم والسنة النبوية وضرب ثوابت الدين الإسلامي ونشر الفوضى وإثارة البلبلة والفتنة بين جموع المسلمين، وهي الأمور مجتمعة المؤثمة قانونا بموجب نص المادة 98 من قانون العقوبات المصري.





وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لبلال فضل وعزمي بشارة واحمد صبحى منصور لارتكابهم جريمة ازدراء الدين الاسلامى بطريق التحريض والاتفاق والمشاركة، ووضع اسم المقدم ضدهم البلاغ جميعا على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم الأراضي المصرية، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.



