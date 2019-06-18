رويال سيزرز .. ما لا تعرفه عن أكبر سفينة شراعية في العالم
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:43 ص
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هل تعلم أن رويال سيزرز (المقص الملكي) هى أكبر سفينة شراعية في العالم بطول 150 مترًا، شُيدت عام 2000 في بولندا، وبعد ذلك سافرت إلى أماكن عديدة حول العالم.
تقدم السفينة تجربة سفر رائعة لعشاق المغامرة والإثارة، وتقدم رحلات لا تُنسى، وإقامة وخدمات ذات جودة عالية وفريدة من نوعها، ويمكنها استيعاب حوالى 227 راكبًا.
وتحتوي السفينة على ديكورات ومفروشات قمة في الفخامة والرقي، وتوفر الراحة والاستجمام لجميع المسافرين.
وأهم ما يميز السفن والمراكب الشراعية أنها تعتمد على قوة الرياح لحركتها وسيرها فوق الماء، ولا تعمل بالوقود.
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