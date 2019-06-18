بورصة دبي تفقد 0.68 نقطة في مستهل التعاملات
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:57 ص
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا عدد 0.68 نقطة ليصل إلى مستوى 2613.63 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 26.4 مليون سهم محققة ما قيمته 36.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 718 صفقة ل28 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى انترتمينتس بنسبة 1.09%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.99%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.55%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.67%.
Advertisements
- مؤشر دبي يتراجع 0.10% بالتعاملات الصباحية
- مؤشر دبي يخسر 16.54 نقطة بمستهل التعاملات
- مؤشر سوق دبي يصعد 0.93% بمستهل جلسة الأربعاء
- تراجع بورصة دبي خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين
- تراجع مؤشر سوق دبى بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء
- مؤشر دبي يربح 9.45 نقطة بمستهل جلسة الخميس
- مؤشر دبي يخسر 54.80 نقطة بمستهل جلسة الأحد
- مؤشر دبي يربح 24.3 نقاط بمستهل جلسة الأثنين
- مؤشر دبي يخسر 8.5 نقطة بمستهل جلسة الثلاثاء
- مؤشر دبي يخسر 35.8 نقاط بمستهل تعاملات الخميس