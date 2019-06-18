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بورصة دبي تفقد 0.68 نقطة في مستهل التعاملات

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:57 ص
بورصة دبي تفقد 0.68 نقطة في مستهل التعاملات
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا عدد 0.68 نقطة ليصل إلى مستوى 2613.63 نقطة.


 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 26.4 مليون سهم محققة ما قيمته 36.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 718 صفقة ل28 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.

 

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى انترتمينتس بنسبة 1.09%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.99%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.55%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.67%.
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