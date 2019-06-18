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وزير الخارجية السوري: على الجيشين الأمريكي والتركي مغادرة سوريا

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:54 ص
وزير الخارجية السوري: على الجيشين الأمريكي والتركي مغادرة سوريا
وزير الخارجية السوري
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وكالات
 
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أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، أن على الجيوش الأجنبية مغادرة الأراضي السورية، وعلى وجه الخصوص، الجيشين الأمريكي والتركي.

 

وقال المعلم في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية الصيني فان إي: "أريد أن أؤكد على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية المجتمع الدولي بأسره. وعلى كل الجيوش الأجنبية مغادرة الأراضي السورية، وعلى وجه الخصوص، الجيشان الأمريكي والتركي".

 

وفي الوقت نفسه، أعرب عن امتنانه لروسيا وإيران لمساعدتهما في مكافحة الإرهاب.

 

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد تنظيم "داعش" [ التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا] في العراق وسوريا منذ عام 2014، ويوجد التحالف الدولي في سوريا بدون إذن من السلطات السورية.

 

وقد ذكرت الحكومة السورية مرارًا، أن الولايات المتحدة توجد في الأراضي السورية بشكل غير قانوني، ودعتها إلى سحب قواتها.


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