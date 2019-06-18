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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:50 ص
تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة منتصف الأسبوع
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات.


 

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.58% خاسرا عدد 33.860 نقطة ليصل إلى مستوى 5787.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65% خاسراً عدد 40.960 نقطة ليصل إلى مستوى 6315.28 نقطة، ووتراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.45% خاسراً عدد 20.830 نقطة ليصل إلى مستوى 4755.01 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 69.6 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار كويتى عبر 3135 صفقة.

 

وانخفضت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.49%.

 

وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.61%، تليه السورية بنسبة 7.69%، ثم وربة بنسبة 6.87%، فيما تصدر سهم "تنظيف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.80% ثم صلبوخ بنسبة 8.89%، ثم عربى قابضة بنسبة 7.23%
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