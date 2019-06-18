تركيا تأمر بالقبض على 128 عسكريا
أمرت السلطات التركية باعتقال 128 عسكريا للاشتباه في صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب عام 2016.
وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية،
اليوم الثلاثاء، إن "الشرطة تبحث عن أكثر من نصف المشتبه بهم في إقليم إزمير الساحلي
بغرب البلاد وتبحث عن الباقين في 30 إقليما آخر".
ويعتقد أن المشتبه بهم من المؤيدين لرجل
الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه
العقل المدبر للانقلاب الفاشل قبل ثلاثة أعوام، فيما ينفي كولن أي دور له في محاولة
الانقلاب.
وتم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم،
في حين أقيل نحو 150 ألفا من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم من وظائفهم أو تم إيقافهم
عن العمل في إطار حملة أمنية صارمة منذ محاولة الانقلاب، بينما تقول الحكومة إن الإجراءات
الأمنية لازمة بسبب فداحة التهديد الذي تواجهه تركيا وتوعدت بالقضاء على شبكة كولن
في البلاد.
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