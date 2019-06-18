مؤشر البحرين يصعد 0.11% بمستهل جلسة اليوم
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:47 ص
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحا عدد 1.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1451.32 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الخدمات والبنوك التجارية.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 319 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.15% مدفوعا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 6.94%، زين البحرين بنسبة 3.70%، شركة ناس بنسبة 3.19%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.89% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%.
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