ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مؤشر البحرين يصعد 0.11% بمستهل جلسة اليوم

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:47 ص
مؤشر البحرين يصعد 0.11% بمستهل جلسة اليوم
بورصة البحرين
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحا عدد 1.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1451.32 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الخدمات والبنوك التجارية.


 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 319 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.15% مدفوعا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 6.94%، زين البحرين بنسبة 3.70%، شركة ناس بنسبة 3.19%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.89% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو