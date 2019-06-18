"العصار" يلتقي وزير الصناعة البيلاروسي لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بافل يوتبين وزير الصناعة ببيلاروسيا ورؤساء شركات الصناعات المدنية البيلاروسية، وذلك لبحث تعميق مجالات التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية فى العديد من الصناعات المدنية ، ويأتى هذا اللقاء على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا .





حيث تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات التى تتعاون مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ومنها شركتى (ببروسكا أجروماش ، ماز ) البيلاروسية اللتان تتعاونان مع شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) فى مجال إنتاج المعدات الزراعية ومجال إنتاج الشاحنات، كما تم مناقشة موضوعات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها سابقًا خلال الزيارات المتبادلة التي تمت بين الجانبين مع شركة "منسك" البيلاروسية فى مجال تصنيع الجرارات بالتعاون مع (مصنع 999 الحربي) وشركة " منسك موتور " البيلاروسية فى مجال تصنيع محركات الديزل بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) و شركة " أمكودور " البيلاروسية فى مجال تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات بالتعاون مع مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) .