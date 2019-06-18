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القتل حداً بجانٍ خطف طفلة وفعل بها الفاحشة بالقوة في بريدة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:45 ص
القتل حداً بجانٍ خطف طفلة وفعل بها الفاحشة بالقوة في بريدة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، حكم القتل حدًا بأحد الجناة بمدينة بريدة.

وبحسب بيان الداخلية فقد أقدم عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلًا محرمًا وضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
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