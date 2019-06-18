"عبد العال": لأول مرة بالعالم محطة أرصاد داخل استاد القاهرة (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الصيف بدأ منذ أكثر من 10 أيام من حيث نسب الرطوبة والتي ستستمر حتى نهاية فصل الصيف.





وحذر "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، من التعرض لأشعة الشمس مباشرة لفترات طويلة، ووضع أي واقي للرأس، وارتداء ملابس قطنية فاتحة وفضفاضة، والإكثار من شرب المياه، ومن يشعر بارتفاع درجة حرارة ولو درجة واحدة يتوجه للمستشفى لتلقي العلاج.



