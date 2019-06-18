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"عبد العال": لأول مرة بالعالم محطة أرصاد داخل استاد القاهرة (فيديو)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:45 ص
عبد العال: لأول مرة بالعالم محطة أرصاد داخل استاد القاهرة (فيديو)
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رقية جمال
 
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الصيف بدأ منذ أكثر من 10 أيام من حيث نسب الرطوبة والتي ستستمر حتى نهاية فصل الصيف.

وحذر "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، من التعرض لأشعة الشمس مباشرة لفترات طويلة، ووضع أي واقي للرأس، وارتداء ملابس قطنية فاتحة وفضفاضة، والإكثار من شرب المياه، ومن يشعر بارتفاع درجة حرارة ولو درجة واحدة يتوجه للمستشفى لتلقي العلاج.

وتابع، أنه وفقًا لتعليمات وزير الطيران المدني، تم وضع محطة أرصاد جوية داخل استاد القاهرة لإظهار درجات الحرارة أول بأول على شاشة الاستاد خلال بطولة أمم إفريقيا لأول مرة في العالم، وهناك تعليمات من الفيفا بتوقف المباراة لمدة دقيقتين كل نصف ساعة ليتمكن اللاعبين من شرب المياه، منوهًا بأنه بعد الانتهاء من استاد القاهرة سيتم التوجه لباقي الاستادات.
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