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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من 180 ألف نسخة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:45 ص
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من 180 ألف نسخة
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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بلغ مجموع ما أنتجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، منذ بداية الإنتاج عام 1405هـ، أكثر من (317.159.631) مليون نسخة، حتى شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1440هـ.

وكشف تقرير صادر عن المجمع، أن مجموع ما تم إنتاجه خلال شهر رمضان الماضي، بلغ (187.707) نسخ، شملت مختلف الإصدارات من المصاحف الشريفة، والأجزاء، والترجمات، والكتب، تم توزيعها على عدد من سفارات المملكة؛ لتوزيعها على الجمعيات والمراكز الإسلامية.

وأوضح التقرير أنه تم إنتاج (114.812) نسخة من القرآن الكريم، و(29.282) نسخة من الأجزاء؛ فيما كان عدد الترجمات (37.589) نسخة، والكتب (6.024) نسخة.

يُذكر أن إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من القرآن الكريم والترجمات ذات جودة عالية، ودقة متناهية. 

كما تتميز بحسن الإخراج، ووضوح الكلمات، وسلامة الحروف، ونقاء الورق والألوان، وإتقان التجليد وفخامته؛ مما جعلها تنال ثقة المسلمين.

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