قرار صادم من ريال مدريد تجاه صفقة بوجبا
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:42 ص
مصطفى صابر
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كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، قد فقد الامل، بسبب بعض قرارات ريال مدريد الاخيرة بشأن اللاعب.
وتبعاً للصحيفة البريطانية "ميرور"، إن ريال مدريد، يصر على التقييم المالي لـ بوجبا، وهو ما يعوق انتقال اللاعب الفرنسي إلى النادي الملكي في الانتقالات الصيفية الحالية.
وصرح بوجبا مؤخرًا عن رغبته في الرحيل عن مانشستر والبحث عن تحدٍ جديد في مكان آخر بعيدًا ،وترددت الاخبار حول انتقاله لريال مردريد وباريس جيرمان واليوفينتوس ناديه السابق.
كما أن حددت إدارة الشياطين الحمر بسعر على 150 مليون إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل الى اي نادي اخر.
أما عن العرض المبدأي المقدم من ريال مدريد للحصول على خدمات بوجبا كان 90 مليون إسترليني، ولا يوجد نية لدى ريال مدريد في رفع قيمة الصفقة عن ذلك السعر.
يذكر أن نادي ريال مدريد اعلن ان بوجبا لايستحق ان يدفع فيه مبلغ مالي ضخم لانه ليس لاعب كبير من طراز ميسي ورونالدو بل هو لاعب جيد.
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