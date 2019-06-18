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الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:42 ص
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى تولي جلالته الملك في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى تولي جلالته الملك في بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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