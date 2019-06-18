الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:42 ص
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى تولي جلالته الملك في بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى تولي جلالته الملك في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى تولي جلالته الملك في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
Advertisements
المزيد عن: ولي العهد ملك اسبانيا محمد بن سلمان تهنئة الملك سلمان
- القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى توليه مهام الحكم
- خادم الحرمين وولي العهد يرسلان برقيتين لملك إسبانيا
- القيادة تهنئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده
- خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
- خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده
- القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | خادم الحرمين يهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني
- عاجل - السعودية| القيادة تهنئ ملك تايلاند بذكرى اليوم الوطني لبلاده
- الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك النرويج بذكرى يوم الدستور