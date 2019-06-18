"اشتغل خط الغاز".. الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق "شقة الأزبكية"

وتعود الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد بتصاعد الأدخنة من إحدى الشقق، ووجود نيران كثيفة داخلها، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.

سيطرت الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بحي الأزبكية صباح اليوم دون وقوع إصابات، بعدما تبين من خلال المعاينه أن سبب الحريق هو اشتعال بخط الغاز المتواجد بالمسكن دون وقوع إصابات.