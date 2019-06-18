تراجع أسعار الذهب

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أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب، أربعة أيام من الارتفاع بعد تراجعها في تعاملات بالسوق الأمريكية، على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسة بعد بدايته الضعيفة.



يأتي ذلك فيما تترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي غدًا وبعد غد، كما تترقب الأسواق تطورات النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.



وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى إلى 60ر97 نقطة، بعد تراجعه في بداية التعاملات إلى 34ر97 نقطة.



وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات أمس الاثنين، بمقدار 60ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 90ر1342 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل.



وكان سعر الذهب قد ارتفع بمقدار 80ر0 دولار إلى 50ر1344 دولار للأوقية يوم الجمعة الماضي.



وارتفع سعر الفضة بمقدار 026ر0 دولار إلى 829ر14 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0170ر0 دولار إلى 6465ر2 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.



