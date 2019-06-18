رابط حساب المواطن لاستقبال الاعتراضات على الدفعة الـ 19

"حساب المواطن"، هو برنامج المخصَّص لتقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في السعودية، الذي أعلن الأحد 16 يونيو 2019م، الموافق 13 شوال 1440هـ، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ 19 من حساب المواطن، وأوضح حساب المواطن أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية عبر الـرابــط: https://www.ca.gov.sa/









وكان "حساب المواطن" قد أودع الاثنين الماضي 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة الـ 19 لشهر يونيو الجاري، مبيناً أن إجمالي مدفوعات البرنامج منذ إطلاقه تجاوزت 45 مليار ريال.



