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رابط حساب المواطن لاستقبال الاعتراضات على الدفعة الـ 19

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:25 ص
رابط حساب المواطن لاستقبال الاعتراضات على الدفعة الـ 19
حساب المواطن
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"حساب المواطن"، هو برنامج المخصَّص لتقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في السعودية، الذي أعلن الأحد 16 يونيو 2019م، الموافق 13 شوال 1440هـ، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ 19 من حساب المواطن، وأوضح حساب المواطن أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية عبر الـرابــط: https://www.ca.gov.sa/


وكان "حساب المواطن" قد أودع الاثنين الماضي 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة الـ 19 لشهر يونيو الجاري، مبيناً أن إجمالي مدفوعات البرنامج منذ إطلاقه تجاوزت 45 مليار ريال.

وبلغت نسبة المستفيدين الذين استوفوا شروط الاستحقاق في الدفعة الأخيرة 83%، وتجاوز عددهم 12.4 مليون مستفيد وتابع، بينما بلغ إجمالي المدفوعات بأثر رجعي منذ انطلاق البرنامج حتى الآن 342 مليون ريال.
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