تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:19 ص
الفجر الرياضي
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استقر المكسيكى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل الفراعنة في مباراة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
ويقود محمد الشناوي حراسة مرمى منتخب مصر
على حساب احمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش بينما مروان محسن لخط الهجوم على
حساب أحمد علي.
تشكيل منتخب مصر المنتظر أمام زيمبابوي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أيمن أشرف وأحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد
المحمدي
خط الوسط: محمد النني وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه
وعبد الله السعيد
خط الهجوم: محمد صلاح ومروان محسن
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