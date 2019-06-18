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التضامن: علاء الذي يفترش أرض المعادي "رفض أستقباله في أحد دور الرعاية"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:20 ص
التضامن: علاء الذي يفترش أرض المعادي رفض أستقباله في أحد دور الرعاية
وزارة التضامن الإجتماعى - أرشيفية
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آيات عامر
 
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة "علاء" مدرس وصاحب محل، تحول إلى مشرد يفترش أرض المعادي، وفور انتشار المنشور توجه فريق التدخل السريع المركزي للتحقق من تواجد الشخص وتقديم العون له.

تبين للفريق أن الشخص يبلغ من العمر ٥٣ عاما، كان يعمل مدرس عملي أثاث معدني بمدرسة ثانوية، تزوج مرتين وانفصل، ولديه ثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وكان لديه محل لبيع الزهور وشقة تنازل عنهم لذويه.

كما تبين للفريق أنه يتقاضى معاش تأميني يبلغ ٣٢٠٠ جنيه يدفع منهم ١٨٠٠ جنيه نفقة ويتبقى له ١٤٠٠ جنيه من معاشه يدفعه أخيه له في إحدى دور الرعاية، حيث سبق أن تردد على ٦ دور رعاية.

ووجد الفريق أن علاء يعاني من بتر إحدى قدميه والأخرى بها غرغرينة سكري، وعرض الفريق عليه استقباله في إحدى دور الرعاية لكنه رفض.

التضامن: علاء الذي يفترش أرض المعادي "رفض أستقباله في أحد دور الرعاية"
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