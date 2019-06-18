يوفنتوس يفوز بصفقة نجم باريس سان جيرمان
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:10 ص
علي نبوي
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توصل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق شبه نهائي مع أدريان رابيو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام إليه في الميركاتو الصيفي، بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.
ووفقا لبرنامج "الشرينجيتو" الإسباني
فإن صفقة انتقال أدريان رابيو إلى يوفنتوس شبه تمت، بعدما توصل النادي لاتفاق مع اللاعب
ووالده.
وأضاف البرنامج أن والد رابيو سيحصل على ١٠ ملايين
يورو كمكافأة فيما سيحصل اللاعب على راتب سنوي ٥ ملايين يورو وسيرتبط بعقد لـ٥ مواسم.
وكان رابيو قد رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان،
مما جعله محل اهتمام العديد من الأندية كمانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس.
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