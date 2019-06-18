أول ظهور لـ صفاء سلطان بعد أزمتها





نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، صورة لها عبر حسابها على انستجرام، في أول ظهور لها بعد التغلب على الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا.



وعلقت صفاء سلطان على صورتها: "بالرغم من التصنع، والعمل الشاق، والأحلام المحطمة، ما زال عالمنا عبارة عن شيء جميل، كن مسرورًا، واحرص على إبقاء السعادة في قلبك".



وأضافت صفاء سلطان: "أفضل ما تهبه في حياتك: العفو عن عدوك والصبر على خصمك والإخلاص لصديقك والقدوة الحسنة لطفلك والإحسان لوالديك والاحترام لنفسك والمحبة لجميع الناس".