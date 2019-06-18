أول ظهور لـ صفاء سلطان بعد أزمتها
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:48 ص
الفجر الفني
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نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، صورة لها عبر حسابها على انستجرام، في أول ظهور لها بعد التغلب على الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا.
وعلقت صفاء سلطان على صورتها: "بالرغم من التصنع، والعمل الشاق، والأحلام المحطمة، ما زال عالمنا عبارة عن شيء جميل، كن مسرورًا، واحرص على إبقاء السعادة في قلبك".
وأضافت صفاء سلطان: "أفضل ما تهبه في حياتك: العفو عن عدوك والصبر على خصمك والإخلاص لصديقك والقدوة الحسنة لطفلك والإحسان لوالديك والاحترام لنفسك والمحبة لجميع الناس".
وعلقت صفاء سلطان على صورتها: "بالرغم من التصنع، والعمل الشاق، والأحلام المحطمة، ما زال عالمنا عبارة عن شيء جميل، كن مسرورًا، واحرص على إبقاء السعادة في قلبك".
وأضافت صفاء سلطان: "أفضل ما تهبه في حياتك: العفو عن عدوك والصبر على خصمك والإخلاص لصديقك والقدوة الحسنة لطفلك والإحسان لوالديك والاحترام لنفسك والمحبة لجميع الناس".
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