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أول ظهور لـ صفاء سلطان بعد أزمتها

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:48 ص
أول ظهور لـ صفاء سلطان بعد أزمتها
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، صورة لها عبر حسابها على انستجرام، في أول ظهور لها بعد التغلب على الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا. 

وعلقت صفاء سلطان على صورتها: "بالرغم من التصنع، والعمل الشاق، والأحلام المحطمة، ما زال عالمنا عبارة عن شيء جميل، كن مسرورًا، واحرص على إبقاء السعادة في قلبك".

وأضافت صفاء سلطان: "أفضل ما تهبه في حياتك: العفو عن عدوك والصبر على خصمك والإخلاص لصديقك والقدوة الحسنة لطفلك والإحسان لوالديك والاحترام لنفسك والمحبة لجميع الناس". 
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