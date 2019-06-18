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استطلاعات للرأي.. تفوق مرشح المعارضة لرئاسة بلدية اسطنبول على مرشح أردوغان

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:10 ص
استطلاعات للرأي.. تفوق مرشح المعارضة لرئاسة بلدية اسطنبول على مرشح أردوغان
أكرم إمام أوغلو
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وكالات
 
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أظهرت استطلاعات للرأي تفوق مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، لمنصب رئيس بلدية اسطنبول، الذي ألغي فوزه في مارس الماضي.

 

وأفادت استطلاعات الرأي بتقدم إمام أوغلو، على منافسه من الحزب الحاكم بن علي يلدريم في مناظرة تلفزيونية نادرة، مما وضعه في صدارة الانتخابات قبل إعادة التصويت في 23 يونيو الجاري.

 

وفي استطلاع للرأي شمل أكثر من 30 ألفا من سكان المدينة صباح الاثنين، وجدت شركة الاستطلاعات "ماك دانيسمانليك" أن 46% من المشاركين، قالوا إن إمام أوغلو كان أكثر نجاحا من منافسه، مقابل 44% ليلدريم.

 

كما خلصت الشركة إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري، من المرجح أن يحصل على أصوات 65% من أولئك الذين لم يصوتوا في انتخابات مارس الماضي.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مالك الشركة محمد علي كولات، أن إمام أوغلو ركز خلال المناظرة أكثر على ما سيفعله، بينما تحدث يلدريم بشكل أكبر عما فعله.

 

وأضاف كولات أنه حتى صباح يوم الاثنين، كان إمام أوغلو يتقدم بنسبة 1.5 نقطة مئوية عن منافسه وفقا لآخر استطلاعات الرأي.

 

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