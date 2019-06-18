سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18-6-2019 بالبنوك في مصر

حافظ شعر صرف الريال السعودى على استقراره مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات البنكية الصباحية اليوم الثلاثاء 18-6-2019، ويشهد سعر الجنيه حالة من الارتفاع مقابل الكثير من العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر الاسعار وفقا لاخر تحديث على النحو التالي:





س عر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.38جنيه للشراء

4.51جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.42جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع























