سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18-6-2019 بالبنوك في مصر
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:41 ص
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حافظ شعر صرف الريال السعودى على استقراره مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات البنكية الصباحية اليوم الثلاثاء 18-6-2019، ويشهد سعر الجنيه حالة من الارتفاع مقابل الكثير من العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر الاسعار وفقا لاخر تحديث على النحو التالي:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.44جنيه للشراء
4.48جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.44جنيه للشراء
4.48جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.44جنيه للشراء
4.48جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.38جنيه للشراء
4.51جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.42جنيه للشراء
4.47جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42جنيه للشراء
4.47جنيه للبيع
|سعر الريال في البنوك
|اسعار شراء الريال السعودى
|اسعار بيع الريال السعودى
|سعر الريال السعودى في البنك المركزى
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال في البنك الاهلى
|4.45
|4.4879
|سعر الريال في بنك القاهرة
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال في بنك مصر
|4.42384
|4.47988
|سعر الريال فى البنك التجارى الدولى
|4.435
|4.48
|سعر الدولار في البنك العربي
|4.4610
|4.4932
|سعر الدولار في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
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