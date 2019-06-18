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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18-6-2019 بالبنوك في مصر

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:41 ص
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18-6-2019 بالبنوك في مصر
سعر الريال السعودى امام الجنيه
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حافظ شعر صرف الريال السعودى على استقراره مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات البنكية الصباحية اليوم الثلاثاء 18-6-2019، ويشهد سعر الجنيه حالة من الارتفاع مقابل الكثير من العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر الاسعار وفقا لاخر تحديث على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.44جنيه للشراء
4.48جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.44جنيه للشراء
4.48جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.44جنيه للشراء
4.48جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.38جنيه للشراء
4.51جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.42جنيه للشراء
4.47جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42جنيه للشراء
4.47جنيه للبيع

 





سعر الريال في البنوكاسعار شراء الريال السعودى اسعار بيع الريال السعودى 
سعر الريال السعودى في البنك المركزى 4.45924.4864
سعر الريال في البنك الاهلى 

4.454.4879
سعر الريال في بنك القاهرة4.45584.4879
سعر الريال في بنك مصر 4.423844.47988
سعر الريال فى البنك التجارى الدولى 4.4354.48
سعر الدولار في البنك العربي4.46104.4932
سعر الدولار في بنك عودة4.45314.4799
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