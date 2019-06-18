"ميسي" ريال مدريد يتلاعب بمدافعي تشيلي ويهدر هدفا (فيديو)
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:06 ص
الفجر الرياضي
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تلاعب تاكيفوسا كوبو نجم نادي ريال مدريد الإسباني الملقب بـ"ميسي اليابان" بمدافعي منتخب تشيلي خلال مباراة بلاده في كوبا أمريكا والتي خسرتها اليابان برباعية نظيفة.
وشارك كوبو مع منتخب اليابان في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات بكوبا أمريكا 2019 أمام منتخب تشيلي حامل اللقب وظهر في إحدى الهجمات الخطيرة للساموراي على مرمى تشيلي، حيث تسلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وقام بمراوغة مدافعي حامل اللقب، لينفرد بالمرمى، لكنه سددها في الشباك الخارجية.
كان ريال مدريد قد حصل على توقيت ميسي اليابان من فريق طوكيو الياباني.
Kubo 🔥— Hamza | media (@Hamzarmfc3) June 18, 2019
pic.twitter.com/SRlPdDl2aH
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