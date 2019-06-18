خالد بدرة: مصر الأقرب للفوز بالكان وتونس ستظهر بشكل جيد ..وبعض لاعبي الأهلى لايستحقوا التواجد

"خالد بدرة" هو احد المدافعين التاريخيين في تاريخ المنتخب التونسي بمشاركته في كأس العالم مرتين عام 1998 و 2002 و فاز مع نسور قرطاچ بلقب الأمم الافريقية 2004وكان قائداً للمنتخب، و كان أحد نجوم الترجى التونسي و الاهلى السعودى، يتحدث ل " الفجر الرياضي " عن كأس الأمم الإفريقية وعن رأيه فى أبرز المرشحين للحصول على اللقب وعن أزمات الأهلى الأخيرة.





" مصر أبرز المرشحين للتتويج بالكان ويوجد ثلاث منتخبات أخرة قادرة أيضاً"





"مصر ستنجح فى التنظيم بنسبة 1000% لأنها بلد ذو إمكانيات"





"الأهلى يمرض ولا يموت وهناك لاعبين حرام ترتدى قميص الفريق"





"الأهلى أزمته خلال السنوات السابقة فى اللاعبين وليس إدارياً"





" محمد صلاح فخر العرب "





ما رأيك فى تحضيرات مصر لإستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية؟

مصر عودتنا على تنظيم ممتاز وألف فى المائة سيكون ناجح وشاهدنا فى السابق تنظيم بطولات بشكل رائع فى ملاعب مصر، بلد لديها كل الإمكانيات ونتمنى أن تكون بطولة تليق بكل المنتخبات الإفريقية المتأهلة.





برأيك من أبرز المرشحين للتتويج باللقب الإفريقي؟

هناك أكثر من منتخب أولهم، مصر ونيجيريا والسنغال وتونس بإذن الله سنراها فى ثوب مميز مثلما شاهدناها فى 2004.





هل مصر قادرة على التتويج فى ظل تواجد العديد من المرشحين؟

فى ظل وجود العديد من المرشحين، أرى أن الأقرب للتتويج منتخب مصر لأن مصر ستلعب على أرضها وبين جماهيرها وهو منتخب قوى وعتيد، لذلك ستكون مصر المرشحة الأولى للفوز بالبطولة.





ما رأيك فى منتخب تونس فى الفترة الحالية؟

منتخب تونس عقب خيبة كأس العالم حتى هذه اللحظة لم نرى توهج لتونس وإن شاء الله سنرى ونشاهد منتخب قوى ومتماسك وقادر للصعود للنهائى فى الكان.





ما رأيك فى تواجد ثلاث لاعبين من المنتخب التونسي بالدورى المصري؟

اللاعبين التوانسة فى مصر مثل ساسي ومعلول والنقاز أكتسبوا الكثير من الخبرات فى الدورى المصري وتطوروا كثيراً بالطبع وكل ذلك يعطى المنتخب قوة كبيرة.





ما رأيك فى مجموعة تونس بكأس الأمم بتواجد كل من مالى وأنجولا وموريتانيا؟

مجموعة تونس أرى إنها متوسطة وليست سهلة لأن طالما مالى وأنجولا وموريتانيا صعدوا، لكأس الأمم يكونوا منتخبات كبار ويستحقوا الصعود وعلى تونس أن تكون جاهزة وتخوض اللقائات بكل جدية حتى تصعد من المجموعة.





ما رأيك فى محمد صلاح لاعب مصر وليفربول؟

محمد صلاح فخر العرب وفخر لنا، إنسان خلوق لاعب مميز ولاعب قادر فى أى توقيت يعطيك الإضافة على المستوى الفنى، لاعب رائع، وأتمنى إن الإرهاق لن يؤثر عليه بعد الموسم الذى ظهر عليه خلال الفترة السابقة مع ليفربول سواء على مستوى الدورى الإنجليزى أو دورى أبطال أوروبا، وأنا كلاعب تونسي وعربي سابق أتمنى لصلاح كل الخير وأتمنى أنا يكون جاهزاً بشكل كامل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





هل النادى الأهلى المصري متخبط خلال الفترات السابقة؟