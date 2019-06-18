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ريال مدريد يستعجل ضم بول بوجبا

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:54 ص
ريال مدريد يستعجل ضم بول بوجبا
بول بوجبا
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الفجر الرياضي
 
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يستعجل نادي ريال مدريد الإسباني ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل الأول من شهر يوليو المقبل.


وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يخطط للتوقيع مع بوجبا، قبل الأول من يوليو وهو موعد عودة الفريق للتدريبات استعدادًا للموسم الكروي الجديد.


وأشارت إلى أن ريال مدريد يدرك أن التعاقد مع بوجبا لن يكون سهلًا على الإطلاق، نظرًا للتكلفة المالية الكبيرة للصفقة بجانب تمسك مانشستر يونايتد به.



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