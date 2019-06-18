روحاني: العداء الأمريكي لطهران أثر على كل مواطن إيراني
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:53 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العداء
الأمريكي لطهران أثر على كل مواطن إيراني، "ومع ذلك فإن الولايات المتحدة لن تحقق
أهدافها ضدنا".
وأضاف روحاني أن الولايات المتحدة لن تنجح
في عزل إيران وقطع علاقاتها التجارية مع العالم، مشيرا إلى أن طهران تواجه رجال سياسة
قليلي الخبرة في الولايات المتحدة.
وأوضح أن توجيه العالم اللوم للولايات المتحدة
لانتهاكها الاتفاقات الدولية، يعد انتصارا لإيران، مؤكدا التزام بلاده بتعهداتها الدولية.
Advertisements
المزيد عن: طهران روحاني ايران العداء الأمريكي
- خبراء دوليون يدعون لتحرك حازم لمواجهة السلوك العدائي لإيران في الشرق الأوسط (بث مباشر)
- ماذا اقترح المرشد الإيراني على بوتين بشأن الدولار والولايات المتحدة؟
- روحاني: الولايات المتحدة فشلت في تقويض الاتفاق النووي
- الاتفاق النووي الإيراني يفتح النار على "ترامب".. ماكرون: لا بديل.. و"ظريف" يحذر
- وزير الدفاع الإيراني: مستمرين فى تطوير برنامجنا الصاروخي
- "القمة الدولية" تغضب إيران.. وتتوعد برد على "العمل العدائي"
- ماذا يعني عدم التزام إيران بالاتفاق النووي؟.. وردود الأفعال الدولية
- الخارجية الروسية: السلوك الأمريكي في العالم يتجاوز كل الحدود