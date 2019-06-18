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روحاني: العداء الأمريكي لطهران أثر على كل مواطن إيراني

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:53 ص
روحاني: العداء الأمريكي لطهران أثر على كل مواطن إيراني
روحاني
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وكالات
 
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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العداء الأمريكي لطهران أثر على كل مواطن إيراني، "ومع ذلك فإن الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها ضدنا".

 

وأضاف روحاني أن الولايات المتحدة لن تنجح في عزل إيران وقطع علاقاتها التجارية مع العالم، مشيرا إلى أن طهران تواجه رجال سياسة قليلي الخبرة في الولايات المتحدة.

 

وأوضح أن توجيه العالم اللوم للولايات المتحدة لانتهاكها الاتفاقات الدولية، يعد انتصارا لإيران، مؤكدا التزام بلاده بتعهداتها الدولية.

 

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